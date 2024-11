Mike Tyson bekam Bluttransfusion: «Im Juni wäre ich beinahe gestorben»

Comeback trotz gesundheitlicher Probleme

Trotz der gesundheitlichen Rückschläge stieg Tyson am 15. November in Arlington, Texas, gegen den 30 Jahre jüngeren Jake Paul im Football–Stadion der Dallas Cowboys in den Ring. «Ich musste hart kämpfen, um wieder gesund zu werden», betont der Boxer. «Dass ich vor meinen Kindern acht Runden gegen einen talentierten Kämpfer, der halb so alt ist wie ich, im ausverkauften Cowboys–Stadion durchstehen konnte – das ist eine Erfahrung, die kein Mensch erwarten darf.»