Mike und Leyla Heiter über Babyplanung: Sie wünschen sich Zwillinge

Das Reality–TV–Traumpaar Mike (33) und Leyla Heiter (29) ist gerade offenbar ziemlich fleissig in Bezug auf seinen Kinderwunsch. Das deuten beide im Gespräch mit RTL an.
Mike und Leyla Heiter sind am «produzieren»
«Die Babyplanung ist im vollen Gange. Wir sind dran. Wir produzieren», sagt er dem Sender. Das Paar setzt als Hilfsmittel auf Ovulationstests. «Der Test zeigt dir die Tage, an denen du fruchtbar bist», erläutert sie. «Da gibt es dann drei Emojis. Einer ist komplett leer, dann gibt es nur einen runden Kreis und einen, bei dem es richtig knallt.»
Mike Heiter hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung mit Elena Miras (33). Für Leyla Heiter wäre es das erste Baby. Sie hegt allerdings einen besonderen Wunsch. «Wir wünschen uns Zwillinge», verrät sie. «Das wäre natürlich die Krönung», stimmt der 33–Jährige zu. Die beiden wollen aber offenbar nicht ungeduldig werden. «Wenn‹s kommt, kommt›s. Und wenn nicht, müssen wir halt noch ein bisschen warten», sagt er.
Sie holt sich unterdessen bereits Tipps von anderen Müttern ein, «wie man sich dann verhalten muss». Aber sie ist sich sicher, dass sie «mit der Zeit» voll in ihrer Mutterrolle aufgehen und dass schon alles klappen wird: «Einfach, weil man ja dann auch diese Elterngefühle hat. Das ist noch mal was ganz anderes, als wenn man jetzt vorher, keine Ahnung, irgendwas plant oder übt oder sonstiges.»
Die Heiters, die im Dschungelcamp zueinander gefunden haben, sind seit dem Sommer verheiratet. Im Juli wurden die beiden standesamtlich getraut, wenige Wochen später stand noch einmal ein grosses Hochzeitswochenende an der italienischen Amalfiküste an.