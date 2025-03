Mikrofeminismus: Wie der Feminismus «to go» funktioniert

Doch genau solche unscheinbaren Momente stützen ein System, in dem Männer immer noch bevorzugt werden. Ein System, in dem Frauen, obwohl sie im Durchschnitt besser ausgebildet sind, weniger verdienen und seltener in Führungspositionen sitzen. In dem fast jeden dritten Tag eine Frau von ihrem (Ex–)Partner getötet wird. In dem von Gleichberechtigung oft nur dann gesprochen wird, wenn es um Spitzenjobs geht – während Frauen mit Themen wie Care–Arbeit, Mental Load und körperlicher Sicherheit immer noch alleine gelassen werden.