Mila Kunis bis Steven Spielberg: Diese Stars haben ukrainische Wurzeln

Dustin Hoffman

Dustin Hoffman (84) wuchs in Los Angeles auf, als Sohn einer Familie nicht-praktizierender Juden mit Wurzeln in der Ukraine. Erst 2016 beschäftigte sich der Oscar-Preisträger mit seiner Familiengeschichte. In der TV-Show «Finding Your Roots» erfuhr er erstmals, dass sein Grossvater im Russischen Bürgerkrieg (1917-1922) getötet wurde.