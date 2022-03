Milberg, Leandros, Karven: Diese Stars nehmen Geflüchtete auf

Die Milbergs nehmen neunköpfige Familie auf - und sechs Hunde

Schauspieler Axel Milberg (65) hat indes eine neunköpfige Familie mit sechs Hunden in seinem Haus untergebracht. Seine Frau Judith Milberg (60) postete auf Instagram ein Foto der Familie, der drei Yorkshire-Terrier und deren drei Welpen. In einer «abenteuerlichen und lebensgefährlichen» Flucht seien sie nach München gekommen, so Milberg. «Die Familie ist schwer traumatisiert und es bedarf besonderer Fürsorge, da Ivan ein Junge mit Behinderung ist, er ist auf den Rollstuhl angewiesen und kann nicht sprechen.» Milberg bedankt sich in dem Post nicht nur bei Nachbarn, Ärzten und Apothekern für ihre Hilfe, sondern auch bei ihrem Sohn Julius, der die Familie angesprochen hätte: «Danke, dass du mit soviel Empathie und Herz das Richtige getan hast!»