Miley Cyrus: Mit 12 Jahren hat sie schon 12 Stunden am Tag gearbeitet

In einem Alter, in dem andere Mädchen zur Schule gehen und Freundinnen treffen, hat sie gelebt wie eine Erwachsene: 12–Stunden–Tage, Abend–Termine, Reisen, nur sonntags mal Zeit für die Familie. Sängerin Miley Cyrus (30) hat jetzt in einem TikTok–Video einen deutlichen Einblick in ihr Leben als Kinderstar gegeben. Mit «12 oder 13 Jahren», so Cyrus, sei sie um 5:30 Uhr morgens aufgestanden, liess sich dann Make–up auftragen, um anschliessend einen Interview–Marathon zu absolvieren: «Der ging von 7:30 Uhr morgens bis 18:15 Uhr abends.» Zwischendrin fand auch mal ein Foto–Shoot für ein Magazin statt.