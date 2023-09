Miley Cyrus mit Panik-Attacken nach «Black Mirror»-Dreh

In der fünften Staffel der beliebten Netflix–Serie «Black Mirror» hatte US–Sängerin Miley Cyrus (30) einen denkwürdigen Auftritt: In der Folge «Rachel, Jack and Ashley Too» verkörperte sie eine Pop–Sängerin, die von ihrer manipulativen Tante zunächst in eine Star–Karriere gezwungen und schliesslich durch eine elektronisch gesteuerte Puppe ersetzt wird. Wie die Musikerin nun in einem TikTok–Clip verriet, hatte dieser Dreh für sie im Nachhinein ungeahnte psychische Konsequenzen.