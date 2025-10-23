Miley Cyrus steuert Song für neuen «Avatar»-Film bei

«Musikalische Medizin» für traumatische Erfahrung

Für Miley Cyrus hat die Mitarbeit an «Avatar: Fire and Ash» eine besondere Bedeutung. In einem Instagram–Post erklärte die Sängerin zu einem kurzen Ausschnitt des Songs, warum ihr das so nahe geht: «Weil ich selbst von einem Brand betroffen war und aus der Asche wieder auferstanden bin, hat dieses Projekt eine tiefe Bedeutung für mich», schrieb sie auf der Plattform.