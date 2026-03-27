Miley Cyrus und Nicole Scherzinger setzen auf Leder-Look

Nicole Scherzinger schritt ebenfalls im Leder–Look auf den roten Teppich. Die frühere Pussycat–Dolls–Sängerin trug ein bodenlanges, trägerloses Lederkleid mit einem herzförmigen Ausschnitt und einem eng anliegenden Korsett–Oberteil. Dazu präsentierte sie lange Opernhandschuhe aus Leder und auffällige Statement–Ohrringe. Ihre Haare trug sie offen in dezenten Wellen, ihr Make–up war klassisch.