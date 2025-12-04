Miley Cyrus war von Antrag «so, so, so überrascht»

Cyrus und Liily–Schlagzeuger Morando sind seit dem Jahr 2021 ein Paar. Der britischen Ausgabe der «Vogue» hatte sie im Mai 2023 erzählt, dass die beiden sich bei einer Art Blind Date kennengelernt haben. Im Gegensatz zu ihm wusste sie damals nicht, wen sie treffen würde. In diesem September schwärmte sie gegenüber «The Cut», in dem Musiker eine Person gefunden zu haben, «die mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert».