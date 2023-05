In wenigen Tagen wird Charles III. (74) vor 2.000 geladenen Gästen in der Londoner Westminster Abbey offiziell zum König gekrönt - ein historisches Event, das gut geplant und vorbereitet sein will. In der Nacht auf Mittwoch (3. Mai) bekamen Royal-Fans in London bereits erste Einblicke in die Proben für den grossen Tag.