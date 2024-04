Milla Jovovich: Am Set passte sie auf die Kinder von Bruce Willis auf

«Einer dieser strahlenden Momente»

Dass der verrückte Science–Fiction–Klassiker «Das fünfte Element» am 7. Mai bereits seinen 27. Geburtstag feiert, finde sie unvorstellbar: «Ich kann nicht glauben, dass ich an diesem Punkt angelangt bin. So viele Jubiläen!» Die Rolle neben Bruce Willis sei «einer dieser strahlenden Momente in meinem Leben und in meiner Karriere». Der Film sei «ein besonderer Moment» gewesen, ihre Figur Leelo «ein besonderer Charakter.»