Milli-Vanilli-Star Fab Morvan singt seinen Mega-Hit neu ein

Ende der Achtzigerjahre entwickelte sich das von dem deutschen Musikproduzenten Frank Farian (1941–2024) zusammengestellte Pop–Duo Milli Vanilli zu einem riesigen Erfolg. Mit Songs wie «Girl You Know It‹s True», «Blame It on the Rain» oder «Girl I›m Gonna Miss You» landeten die beiden Bandmitglieder Fab Morvan (58) und Rob Pilatus (1964–1998) zwischen 1988 und 1990 internationale Mega–Hits, die vor allem in den USA an die Spitzen der Single–Charts stürmten.