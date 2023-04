Millie Bobby Brown gibt Verlobung mit Jake Bongiovi bekannt

Bei «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (19) werden bald die Hochzeitsglocken läuten. Auf Instagram hat die erst 19-jährige Schauspielerin ein Bild geteilt, dass sie an einem Strand in den Armen ihres Partners Jake Bongiovi (20) zeigt. Erkennbar trägt Brown am Ringfinger ihrer linken Hand einen prominent im Bild platzierten Ring.