Millie Bobby Brown ist bereit für «Stranger Things»-Ende

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen

In naher Zukunft steht neben dem Serien-Ende ein weiteres wichtiges Ereignis im Leben der jungen, erfolgreichen Schauspielerin an. Im April gab sie ihre Verlobung mit Jake Bongiovi (21) bekannt. Im «WWD»-Interview verriet sie mehr über die Hochzeitsplanung. «Ich denke, ich halte es geheim, weil es nur wenige Momente im Leben gibt, die man nur einmal erlebt. Und es fühlt sich für mich einfach unnatürlich an, wenn alle Meinungen und Augen auf einen gerichtet sind», so Millie Bobby Brown.