Millie Bobby Brown legt sich nach Hochzeit neues Haustier zu

Heimliche Hochzeit am Wochenende

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass sich Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi heimlich das Jawort gegeben hatten. Laut «People» heirateten die beiden am vergangenen Wochenende in einer kleinen privaten Zeremonie, unter anderem im Beisein von Bongiovis Vater, Rockstar Jon Bon Jovi (62). Brown und Bongiovi hatten Anfang April 2023 ihre Verlobung bekannt gegeben.