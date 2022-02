Millie Bobby Brown: Rundum-Verwandlung zum 18. Geburtstag

«Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown ist volljährig! Zum 18. Geburtstag am Samstag (19. Februar) schmiss die Schauspielerin sich in Schale: Brown und ihr Freund Jacob «Jake» Bongiovi (19) verkleideten sich als Barbie und Ken. Gefeiert wurde bereits am Freitagabend in zwei Londoner Nachtclubs.