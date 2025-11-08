Millie Bobby Brown schwärmt von «Stranger Things»-Vater David Harbour

Die finale Staffel von «Stranger Things» steht vor der Tür – und Millie Bobby Brown (21) lässt Gerüchte über angebliche Spannungen am Set in der Schattenwelt. Bei der Premiere am Donnerstag im TCL Chinese Theatre in Los Angeles schwärmte Brown regelrecht von ihrem Serien–Vater David Harbour (50). «Wir haben so viel Glück, einander zu haben», so die Schauspielerin im Gespräch mit «Extra». Seit fast einem Jahrzehnt verbindet die beiden die Netflix–Serie, die 2016 ihre Premiere feierte. «Es war grossartig. Ich bin so glücklich, ihn in meinem Leben zu haben», so die Darstellerin weiter.