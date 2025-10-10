Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi: Erstes Familienfoto mit Tochter

Die Schauspielerin Millie Bobby Brown (21) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr neues Leben als Mutter gewährt. Bei Instagram veröffentlichte die «Stranger Things»–Darstellerin am Donnerstag eine Bilderreihe, die auch ein Foto von ihr, ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23) und ihrer adoptierten Tochter zeigt.
Auf dem Bild lehnen Brown und Bongiovi ihre Köpfe aneinander und blicken liebevoll auf ihr Baby hinunter, das zwischen ihnen in ihren Armen liegt. Das Foto ist von hinten aufgenommen und das Gesicht der Kleinen bewusst unscharf. Mit den Worten «My t swift october» versah sie den Post mit einer herbstlichen Caption, die offenbar eine Anspielung auf Taylor Swifts (35) kürzliche Albumveröffentlichung und die Jahreszeit darstellt.
Vorsichtige Einblicke ins Familienleben
Erst im August hatten Brown und Bongiovi die Öffentlichkeit mit einer besonderen Nachricht überrascht: Das Paar hatte eine Tochter adoptiert. In einem emotionalen Instagram–Post verkündete die Schauspielerin damals die frohe Botschaft und betonte gleichzeitig den Wunsch nach Privatsphäre. «Diesen Sommer haben wir unser süsses Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir freuen uns unglaublich darauf, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen», schrieb sie und fügte hinzu: «Und dann waren wir drei.»
Brown und Bongiovi, Sohn von Musiker Jon Bon Jovi (63), sollen seit 2021 liiert sein. Bilder ihrer heimlichen Eheschliessung in Italien hatten sie im Oktober 2024 auf Instagram geteilt. «Für immer und ewig, deine Frau», schrieb die Schauspielerin damals zu Fotos der Hochzeit. Die diskrete Trauung im Mai 2024 passt zum generellen Umgang des Paares mit seiner Beziehung: Sie teilen ausgewählte Momente mit ihren Fans, wahren aber gleichzeitig ihre Privatsphäre.
Seit der Verkündung der Adoption lassen Brown und Bongiovi ihre Follower nur vereinzelt am neuen Familienalltag teilhaben. Anfang September teilte Brown eine Bilderserie, auf der Bongiovi mit der Babytrage auf einem Rollfeld zu sehen war.