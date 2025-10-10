Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi: Erstes Familienfoto mit Tochter

Vorsichtige Einblicke ins Familienleben

Erst im August hatten Brown und Bongiovi die Öffentlichkeit mit einer besonderen Nachricht überrascht: Das Paar hatte eine Tochter adoptiert. In einem emotionalen Instagram–Post verkündete die Schauspielerin damals die frohe Botschaft und betonte gleichzeitig den Wunsch nach Privatsphäre. «Diesen Sommer haben wir unser süsses Mädchen durch Adoption willkommen geheissen. Wir freuen uns unglaublich darauf, dieses wunderschöne neue Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen», schrieb sie und fügte hinzu: «Und dann waren wir drei.»