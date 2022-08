Milly Alcott: Die bisherige Karriere eines Rising Stars

Zur Welt kam Milly Alcott am 11. April 2000 als Amelia May Alcott in Sydney. Ihre erste Rolle hatte sie mit 14 Jahren in einer Folge der australischen Serie «Wonderland». In den Credits wird sie als «Teenage Girl» geführt. Ein Indikator dafür, wie klein ihr Part war. In den Jahren darauf folgten weitere Serien in Down Under. Ihre Rollen wurden darin allmählich grösser. 2018 gewann sie für ihre bisherige Karriere den Rising Star Award der Casting Guild of Australia.