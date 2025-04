«Minecraft»: Jack Black stellt mit Filmsong Chartrekord auf

«Ein Minecraft Film» bricht nicht nur an der Kinokasse Rekorde – zum Beispiel für den erfolgreichsten Start einer Videospieladaption. Jetzt hat «Minecraft» auch in den Musikcharts eine Bestmarke aufgestellt. Der von Jack Black (55) gesungene Filmsong «Steve's Lava Chicken» ist das kürzeste Lied, das es jemals in die «Hot 100» geschafft hat. Dies gab "Billboard" jetzt bekannt. Das US–Magazin erfasst seit 1958 die meistgekauften und meistgespielten Songs.