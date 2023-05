Vor rund einer Woche hatte Payne im Gespräch mit «iFL TV» bestätigt, dass er an einem neuen Album arbeitet. Er freue sich schon darauf, dieses herauszubringen, «und ich möchte definitiv auf Tour gehen». Es ist nicht bekannt, wann genau die Platte erscheinen könnte, sein Solo-Debüt liegt aber auch schon fast vier Jahre zurück. «LP1» war im Dezember 2019 erschienen. Zuvor war er vor allem als eines der fünf Mitglieder der beliebten Boygroup One Direction bekannt. 2015 hatte sein Kollege Zayn Malik (30) jedoch die Band verlassen. 2016 kündigten Payne, Tomlinson, Horan und Harry Styles (29) eine Pause für die Band an.