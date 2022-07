Laut «The Hollywood Reporter» brach «Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss» in den USA den Rekord für den besten Kinostart um einen 4. Juli herum. Das letzte Wochenende war in den Vereinigten Staaten durch den Unabhängigkeitstag am Montag ein langes Wochenende. Das Branchenmagazin kalkuliert für die Zeit von Freitag bis Montag ein Einspielergebnis von 125,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen für den 4. Juli lagen noch nicht vor. Den bisherigen Rekord an einem Unabhängigkeitstag-Wochenende hält «Transformers 3» von 2011 mit 115 Millionen Dollar.