Reynolds hatte im Jahr 2019 geschätzte 25 Prozent der Anteile an «Mint Mobile» gekauft. Auch nach dem Verkauf an T-Mobile werde er seine «kreative Rolle» in dem Unternehmen beibehalten und als Sprecher fungieren, hiess es nun. Wie viel der Schauspieler durch den Milliarden-Deal exakt verdient, ist nicht bekannt. Insider schätzen sein Vermögen auf rund 350 Millionen Dollar. Damit ist er einer der reichsten Schauspieler der Welt.