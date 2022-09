«Minx»: Die feministische Comedy-Serie startet auf RTL+

Am heutigen 15. September startet auf RTL+ die Comedy-Serie «Minx». Es handelt sich um eine Produktion des US-Streamingdienstes HBO Max, der für qualitativ hochwertige Serien wie den «Game of Thrones»-Nachfolger «House of the Dragon», «Euphoria» oder «Succession» bekannt ist. Die Arbeitsplatz-Komödie entführt Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kalifornien des Jahres 1971, wie im Trailer zur Show zu sehen ist.