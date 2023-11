Miranda Kerr teilt Romantik-Foto von erster Begegnung mit Evan Spiegel

Nach ihrer Trennung von Schauspiel–Star Orlando Bloom (46) im Jahr 2013 sollte es nicht lange dauern, bis dem ehemaligen «Victoria's Secret»–Model Miranda Kerr (40) ihre nächste grosse Liebe über den Weg lief. Bei einem glamourösen «Louis Vuitton»–Dinner im Museum of Modern Art in New York City im Jahr 2014 wurde sie dem jungen «Snapchat»–Gründer Evan Spiegel (33) vorgestellt und später am Tisch neben ihm platziert. Zu ihrer grossen Freude wurde der schicksalshafte Augenblick ihrer ersten Begegnung seinerzeit fotografisch festgehalten.