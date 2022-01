Mirco Nontschew im engsten Familienkreis beerdigt

Nontschew in «LOL: Last One Laughing»

Nontschew wurde in den 1990ern als Mitglied der Stammbesetzung des kultigen Comedy-Formats «RTL Samstag Nacht» bekannt. Später feierte er unter anderem auch mit den «7 Zwerge»-Filmen seines Kollegen Otto Waalkes (73) im Kino Erfolge. Zudem nahm er an der ersten und der bereits abgedrehten aber noch nicht veröffentlichten dritten Staffel der Comedyshow «LOL: Last One Laughing» von Amazon Prime Video teil. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2022 geplant, wie ein Amazon-Sprecher auf Anfrage von spot on news kurz nach Nontschews Tod bestätigte.