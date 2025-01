Miriam Höller nach Stunt-Unfall: «Joggen funktioniert nicht mehr»

In dem Buch beschreiben Sie Ihren Tiefpunkt nach dem Tod Ihres Partners. Sie waren nahe dran, selbst mit dem Leben abzuschliessen. Wie denken Sie heute über diese schwerste Phase?

Höller: Auch nach vielen Recherchen und nach allem, was ich gelesen und gelernt habe, weiss ich, dass suizidale Gedanken gar nicht so unnormal sind. Zugleich ist es für mich aber verrückt, heute auf die Miriam von damals zu schauen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch, der so im Leben steht und so voller Lebensfreude ist, in kürzester Zeit so tief fallen kann. Dass im Leben etwas so Schlimmes passieren kann, dass ich an allem zweifele, hätte ich nicht für möglich gehalten. Dadurch, dass ich das erlebt habe, gehe ich heute ganz anders mit dem Leben und auch mit mir um. Ich bin viel sanftmütiger zu mir, weil ich weiss, wie zerbrechlich ich als Mensch bin und wie unsicher das Leben ist.