Miriam Höller über Roland Trettl: «Du bist ein echtes Geschenk»

Miriam Höller hatte selbst erst vor wenigen Tagen Geburtstag gefeiert. Am 27. Juni gratulierte ihr Trettl ebenfalls via Social Media. Er veröffentlichte in einer Instagram–Story ein Bild des Paares mit dem Glückwunsch «Happy Birthday Schönste». Höller setzte an ihrem Ehrentag ebenfalls einen Post ab und schrieb darin: «Ich bin heute wirklich glücklich. Weil ich meine Eltern, meinen Bruder, meine Oma und weitere wichtige Menschen noch in meinem Leben habe. Weil ich um 0:00 Uhr den richtigen Mann küssen darf.»