Angeblich soll Schwarzenegger der «Harry Potter»-Schauspielerin mitten ins Gesicht gepupst haben. «Ich habe Satans Schwester gespielt und er tötete mich, also war ich in einer Position, in der ich nicht fliehen konnte und auf dem Boden lag. Und er furzte einfach», erzählt Margolyes in dem Podcast. «Es ist nicht im Film, es war in einer der Pausen, aber ich habe ihm das nicht vergeben.»