Miriam Margolyes: «Harry Potter» ist reine Kindersache

Fast 25 Jahre ist es her, dass mit «Harry Potter und der Stein der Weisen» im Jahr 2001 die Verfilmung des ersten Romans der Harry–Potter–Buchreihe in die Kinos kam. Mittlerweile sind die seinerzeit jugendlichen Fans der ersten Stunde erwachsen geworden – was jedoch viele von ihnen nicht davon abhält, auch weiterhin alles zu sammeln, was an Merchandising auf den Markt kommt. Miriam Margolyes (82), die in der Reihe die Hogwarts–Professorin Pomona Sprout verkörperte, findet das ziemlich bizarr.