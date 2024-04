Mirja Boes' Kinder feiern sie für ihren «LOL»-Auftritt

«LOL» erfreut sich grosser Beliebtheit

Nicht nur Mirja Boes' Söhne sind von «LOL» begeistert. Die erste Staffel der deutschen Version von «LOL: Last One Laughing» erschien 2021. In der hochkarätig besetzten Show werden Comedians über Stunden auf engsten Raum gesperrt und müssen sich an eine Regel halten: Sie dürfen nicht lachen. Das Konzept kam bei den Zuschauern so gut an, dass bereits vier weitere Staffeln und ein Weihnachtsspecial produziert wurden. Im Herbst darf man sich zudem auf ein Halloween–Special freuen. In der fünften Staffel sind neben Mirja Boes unter anderem Otto Waalkes (75), Olaf Schubert (56) und Hazel Brugger (30) zu sehen.