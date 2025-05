Mirja du Mont liegt nach Bauchschmerzen im Krankenhaus

Mirja du Mont (49) meldet sich am 2. Mai bei ihren Fans via Instagram–Story aus dem Krankenhaus. Die Schauspielerin berichtet auch von den Gründen für ihren Aufenthalt in der Klinik. «Wie ihr seht, ist das nicht mein Zuhause, das ist das Krankenhaus», erklärt die Schauspielerin zunächst und zeigt sich vom Krankenbett aus mit Infusion im Arm.