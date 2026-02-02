Mirja du Mont wünscht sich Ariel im Dschungelcamp-Finale

«Ich bin erleichtert, dass es vorbei ist», erklärte sie nun auch im Exit–Interview. Fast fünf Kilo habe sie verloren – «und ich wiege ja ohnehin nicht viel». Sie habe gespürt, wie ihre Kräfte schwinden: «Ins Finale hätte ich es, glaube ich, gar nicht geschafft.» Sie gönne es denen, «die körperlich richtig auf der Höhe und fit sind und das dann durchziehen können.» Ihr Ziel sei es gewesen, nicht als Erstes rauszufliegen, «das habe ich geschafft und bin jetzt glücklich, dass ich hier heil und versehrt wieder im Hotel sitze». Und wie erklärt sich du Mont ihre Rauswahl?