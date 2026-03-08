Miss Germany 2026: Streamerin Rose Mondy holt den Titel

Rose Mondy (26) ist die neue Miss Germany. Die Streamerin aus Herne gewann am Samstagabend das Finale des Wettbewerbs in den Bavaria Filmstudios in Grünwald bei München. Gegen acht weitere Kandidatinnen holte sie sich den Titel – mit den meisten Stimmen des TV–Publikums. Rund 2.600 Frauen hatten sich in diesem Jahr für den Wettbewerb beworben.