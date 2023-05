Welche Chancen sehen Sie für ältere Teilnehmerinnen beim Wettbewerb?

Wöhrl: Schönheit liegt ja oft im Auge des Betrachters. In den letzten Jahren ist dank der Body-Positivity-Bewegung"viel passiert. So erleben wir endlich auch in der Werbebranche mehr Diversität unter den Frauen. Schön ist nicht nur 90-60-90 und das ist gut so. Insofern denke ich, dass reifere Teilnehmerinnen durchaus eine Chance haben.