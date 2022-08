Miss Germany Wahl: Bruce Darnell als Chef-Juror vorgestellt

Ludowig im Doppelpack

Es wird sich dabei um ein Debüt handeln: Das RTL-Urgestein Frauke Ludowig (58), das zuletzt selbst in der Miss-Germany-Jury sass, moderiert erstmals gemeinsam mit Tochter Nele Ludowig (19) eine Live-Show. «Es ist für mich eine grosse Ehre, das Miss Germany Finale zu moderieren. Mit meiner Mutter habe ich die bestmögliche Unterstützung an meiner Seite, von der ich mir sehr viel abschauen kann. Ich freue mich sehr auf die Moderation und die starken Persönlichkeiten am Mikrofon», so die Nachwuchsmoderatorin.