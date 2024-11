«Miss Merkel»: RTL dreht neue Folge der Krimireihe auf hoher See

Hauptbesetzung bleibt erhalten

Wie in den vorherigen Filmen wird Katharina Thalbach wieder in die Rolle der ehemaligen Bundeskanzlerin schlüpfen. An ihrer Seite sind erneut Thorsten Merten (60) als Ehemann Joachim Sauer und Tim Kalkhof (36) als Bodyguard Mike zu sehen. Die Ausstrahlung bei RTL und auf RTL+ ist für das kommende Jahr geplant.