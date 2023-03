«Schrecklicher Albtraum» für Linda de Mol

Die in Deutschland populäre niederländische TV-Moderatorin Linda de Mol hatte sich Anfang 2022 von Jeroen Rietbergen getrennt, nachdem die Missbrauchsvorwürfe öffentlich geworden waren. Die beiden waren seit 2008 ein Paar. In einem Statement erklärte sie im vergangenen Jahr, dass sie davon nichts gewusst habe und in einem «schrecklichen Albtraum» lebe.