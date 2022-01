Missbrauchsvorwürfe: Linda de Mol schreibt an Opfer ihres Ex-Partners

Linda de Mol (57) hat sich erstmals zu den Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Ex-Lebensgefährten Jeroen Rietbergen (50) geäussert. In einem öffentlichen Brief auf ihrer Website «Linda» schreibt die Moderatorin, es sei «unerträglich». Vergangene Woche war bekannt geworden, dass mehr als 40 Kandidatinnen der Castingshow «The Voice of Holland» dem Musiker sexuellen Missbrauch vorwerfen.