Chris Noth (67) hat sich zurück in die Öffentlichkeit gewagt. Der Schauspieler, gegen den Missbrauchsvorwürfe laut wurden, stand am vergangenen Wochenende auf einer Theaterbühne in Massachusetts. Das berichtet die «New York Post». Es ist Noths erster Schritt zurück ins Rampenlicht, seit seine Figur Mr. Big aus dem Serienfinale des «Sex and the City»-Spin-offs «And Just Like That...» geschnitten wurde.