«Mission: Impossible» bis «Oppenheimer»: Diese Filme hält 2023 bereit

Ebenso Hollywood-reif wie der Film selbst werden langsam die Dramen um «The Flash»-Star Ezra Miller. Trotz dessen Eskapaden hielt Warner an ihm und dem Film fest, der am 22. Juni in die Kinos kommen soll. Es handelt sich dabei um den ersten Solofilm für den überschallschnellen Superhelden aus dem DC-Universum, in «Justice League» durfte er bereits an der Seite von Batman, Superman und Wonder Woman kämpfen.