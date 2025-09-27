Mit 103 Jahren: TV-Journalist und Autor Georg Stefan Troller ist tot

«Heimat ist da, wo man Kind war»

In all den Frankreich–Jahren hat er seine Herkunft jedoch nie vergessen. «Heimat ist da, wo man Kind war. Eine neue Heimat gibt es nicht», sagte Troller in einem Interview mit dem österreichischen «Kurier». «Ich habe Österreich nie verleugnet. Ich war diesem Österreich unendlich dankbar, dass es mir diese Kindheit mit totaler Hingabe und Liebe an dieses Land gegeben hat. Wir haben dieses Österreich geliebt.»