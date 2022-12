TV-Persönlichkeit vor und hinter den Kulissen

Stephen Boss war Tänzer, etwa 2008 bei der amerikanischen Show «So You Think You Can Dance». Er trat in Filmen und Serien wie «Modern Family» als Schauspieler auf und fungierte als Gast-DJ, Produzent und Sidekick in der Show von Ellen DeGeneres (64). Die US-Moderatorin trauert auf Instagram: «Twitch war pure Liebe und Licht. Er war meine Familie und ich liebte ihn von ganzem Herzen. Ich werde ihn vermissen.» Dazu teilte DeGeneres ein Foto, auf dem sich die beiden gerade in den Arm nehmen.