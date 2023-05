Darüber hinaus würdigte James Purefoy (58), der an der Seite von Ray Stevenson in der BBC-Historienserie «Rom» auftrat, ihn als «brillanten Schauspieler». Er twitterte: «Es ist so traurig, die Nachricht zu hören, dass Ray Stevenson, unser Pullo in Rom, verstorben ist. Ein brillanter, mutiger, überlebensgrosser Schauspieler, der jede Rolle, die er spielte, bis zum Rand ausfüllte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, seiner liebenswerten Frau Betta und ihren wunderbaren Kindern. Was für ein Verlust.»