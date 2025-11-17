Mit 58 Jahren: Krimi-Star Felix Eitner ist gestorben

Eitner stand bereits mit 14 Jahren zum ersten Mal vor der Kamera: Sein TV–Debüt gab er 1983 in der Serie «Schau ins Land». In über 75 Produktionen wirkte er seitdem mit, bekannte Titel sind unter anderem «Der Tunnel» (2001) neben Heino Ferch und Sebastian Koch, «Kirschblüten – Hanami» (2008) oder «Wie erziehe ich meine Eltern?» (2010–2011). Zuletzt war er 2021 in der SWR–Serie «Spätzle arrabbiata oder eine Hand wäscht die andere» zu sehen.