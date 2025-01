Mit 60 Jahren: Techno-DJ Sven Väth wird zum dritten Mal Vater

Zu einer Bilderreihe, die ein Foto des Paares zeigte, auf dem der gewölbte Bauch bei seiner Partnerin zu sehen war, schrieb Väth unter anderem: «Frohes neues Jahr 2025! Das Leben ist wie ein Track – voller Energie, Wendungen und magischer Momente. Lasst uns das Leben feiern, den Rhythmus umarmen und gemeinsam unvergessliche Nächte erleben.» Zudem blickte er auf seinen Auftritt in der Silvesternacht zurück und den «unglaublichen Start gestern Abend in Tokio! Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, die Magie und Energie zu erzeugen. 2025 ist unser Jahr – lasst es uns unvergesslich machen!»