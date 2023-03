Mit 61 Jahren: «Der Soldat James Ryan»-Star Tom Sizemore ist tot

Wörtlich heisst es demnach im Statement: «Mit grosser Trauer und grossem Kummer muss ich mitteilen, dass heute Schauspieler Thomas Edward Sizemore (‹Tom Sizemore›) im Alter von 61 Jahren friedlich in seinem Schlaf im St. Joseph's Hospital Burbank gestorben ist.» Sizemores Zwillingskinder Jagger und Jayden (17) sowie sein Bruder Paul seien in diesen letzten Momenten an seiner Seite gewesen.