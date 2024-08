Mit 72 Jahren: «Black Panther»-Star Connie Chiume ist tot

Chiume hatte ihre Schauspiel–Berufung erst spät gefunden, zunächst hatte der 1952 in Welkom geborene Star als Lehrerin gearbeitet. Mit Mitte 20 zog sie schliesslich nach Griechenland, um ihre Schauspielkarriere voranzutreiben. Nachdem sie sich dort dem Cast des Musicals «Sola Sola» angeschlossen hatte, reifte sie auch in ihrer Heimat nach und nach zur Berühmtheit. Ab den späten 80er Jahren wirkte sie dort in zahlreichen TV–Filmen und Serien mit, darunter die Dramaserie «Gomora». Auch in Beyoncé Knowles' (42) Musical «Black Is King» wirkte sie mit.